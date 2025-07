Dovbyk è solo, cercasi rinforzo in attacco: Krstovic in pole. Paredes se ne va al Boca

L'attacco della Roma è al momento un cantiere aperto. Domenica a Trigoria la squadra si radunerà e Artem Dovbyk è l'unico centravanti a disposizione. (...) Il preferito di Gasp per rinforzare il pacchetto offensivo è Krstovic. L'attaccante del Lecce ha detto no al Leeds e ha espresso la volontà di voler rimanere in Italia. La richiesta è di circa 30 milioni di euro, cifra che può essere abbassata con l'inserimento di qualche giovane. Piace anche Mikautadze, ma il Lione continua ad alzare il muro in attesa della sentenza sul ricorso contro la retrocessione in Ligue 2. Domani il caso sarà esaminato: se verrà confermata la decisione di qualche settimana fa, la squadra allenata da Fonseca sarà costretta a svendere i pezzi pregiati. E il georgiano ha diverse richieste in giro per l'Europa: c'è anche il Fenerbahce di Mou. Il terzo nome sul taccuino di Massara è quello di Ferguson. (...) Capitolo difesa: domani scade la clausola da 28 milioni di Lucumì. È lui l'obiettivo numero uno per rinforzare il pacchetto arretrato. (...) Occhi anche su Senesi e Goglichidze. (...) Tagliafico rimane un'idea per rinforzare la fascia sinistra. Può arrivare a parametro zero ma c'è la concorrenza del Siviglia. (...)

(Il Messaggero)