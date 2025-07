Dovbyk ancora a parte

IL ROMANISTA (S. CARLONI) - Gasp ne aveva annunciato il rientro dopo il Trastevere. Un risentimento, nulla di che. Ma ieri pomeriggio, alla ripresa della Roma, Artem Dovbyk non era in gruppo. Il giorno e mezzo di riposo non è servito e nel gruppo di calciatori a disposizione del tecnico, il gigante ucraino non è stato presente. Insieme a lui, anche Anass Salah-Eddine e Buba Sangaré: il primo si era fermato precedentemente al primo test, accusando un trauma distorsivo alla caviglia; per lo spagnolo era stato necessario uscire a gara in corso, causa un dolore al flessore. Lavoro individuale, dunque, per i tre. Con Pellegrini che, intanto, prosegue il percorso di recupero.

Chi si è rivisto è Ebrima Darboe, fermato da una contusione al piede ma tornato regolarmente a lavorare col resto della squadra. Una buona notizia. In attesa del resto.

Quel «forza Roma» ha conquistato i tifosi. E ieri, per la prima volta, Neil El Aynaoui ha assaporato il verde del Fulvio Bernardini. Il suo è stato l'allenamento di benvenuto: un primo approccio con terreno e compagni. Avrà presto l'occasione per dare i primi calci al pallone. Perché non ci sarà solo il Trastevere ad accompagnare la Roma in queste calde giornate, e domani - sempre alle 18 - sarà il turno dell'UniPomezia, formazione di Serie D.

Un'altra gara utile a sgranchire le gambe e migliorare la condizione. Oltre a entrare in sintonia col tecnico. Il match (aperto alla stampa) potrebbe riservare il primo gettone della sua avventura in giallorosso al classe 2001, costato circa 25 milioni, tra parte fissa e bonus. Con la speranza di rivedere finalmente in azione anche Artem Dovbyk e, magari, Evan Ferguson.

Saranno le ultime ore per poter vivere l'afa romana. Due giorni dopo l'UniPomezia toccherà di fatto spostarsi in Germania, a Kaiserslautern: lì andrà in scena la sfida con la squadra omonima, visibile su Dazn per i tifosi. L'occasione per rivedere in campo la Roma. Poi, il 31 luglio e il 2 agosto sarà tempo delle due amichevoli con le francesi Cannes (con località da definire) e Lens. Fino all'inizio del ritiro in Inghilterra, al St. George's Park: a quel punto, sotto con Aston Villa ed Everton. Dopodiché, sarà nuovamente Serie A.

(il Romanista)