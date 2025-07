Domani il Cannes. Evan cala il tris

[...] Evan Ferguson si sta prendendo la scena a suon di gol e di giocate, El Aynaoui ha stretto già un buon rapporto con parte dei giocatori (specialmente quelli che parlanoo francese come Koné e NDicka) ed è pronto a dire la sua in campo. Ieri si sono allenati tutti eccetto naturalmente Pellegrini che in ogni caso sta recuperando bene dall'infortunio: ieri i primi test in campo in un lavoro differenziato che la prossima settimana lo porterà a spingere di più atleticamente.[...] Il centravanti ucraino spera di aver superato l'infiammazione tendinea e il conseguente sovraccarico muscolare per poter così cominciare a lavorare con serenità e al meglio la prossima settimana nel ritiro in Inghilterra, proprio dove un anno fa era sbarcato dopo essere stato acquistato dalla Roma per 35 milioni di euro più bonus. [...] In ogni caso Dovbyk partirà dalla panchina, in avanti per la terza volta consecutiva da titolare ci sarà Ferguson. Il centravanti si è inserito alla grande segnando cinque gol nelle sue prime due partite giocate con la maglia giallorossa e domani pomeriggio calerà il tris di presenze dal primo minuto. [...] Tre Fontane sarà pronto a salutarlo, così come sarà pronto a festeggiare l'arrivo tanto atteso, quel Wesley che alle 6 del mattino è sbarcato tre giorni fa con cento tifosi ad aspettarlo. Anche lui giocherà titolare, così come El Aynaoui: un tris di nuovi arrivati pronti a scatenarsi davanti ai nuovi tifosi.

