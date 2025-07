Dallo scudetto dell'83 al Campidoglio: l'ex romanista Righetti entra in Consiglio

Era nella Roma del mitico scudetto 83, quello con Falcao, Bruno Conti e Toninho Cerezo. Ma in tanti nella Capitale lo ricordano come uno dei due valorosi, insieme al compianto capitano Agostino Di Bartolomei, a non aver fallito il rigore contro il Liverpool nella finale di Coppa di Campioni giocata all'Olimpico l'anno successivo. Ora Ubaldo Righetti (...) 62enne originario di Sermoneta (Latina), commentatore per Rai Sport, entra da consigliere comunale in Campidoglio tra le fila dei sostenitori Pd del sindaco Roberto Gualtieri. [...] «Per me è una grande emozione - le sue prima parole da consigliere Pd -. Sono consapevole delle responsabilità. Nella mia vita, nella mia crescita da calciatore, nella mia formazione, ho sempre avuto delle responsabilità. Qui sono nel posto giusto, dove bisogna saperle affrontare. E serve l'azione. Come nel calcio, è necessario sviluppare, produrre,

mettersi in moto e poi qualcosa succederà». [...]

(Corsera)