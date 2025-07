Dal City a Red Bull. Ok alle sinergie

Roma ed Everton al lavoro per una sinergia di mercato? L'affare si può fare e non è certamente il primo che viene portato avanti in questi anni tra i club che hanno la stessa proprietà. Il tema è sempre più al centro del mondo del calcio perché aumentano gli imprenditori e soprattutto i gruppi che vogliono sfruttare i vantaggi derivanti dall'avere società calcistiche in diversi Paesi, in Europa e nel mondo. L'esemplo più eclatante naturalmente è quello del City Group che possiede il Manchester, il Girona, il Lomme, il New York City e il Palermo. C'e poi il gruppo Red Bull che oltre al Lipsia ha acquistato il Salisburgo, il New York Red Bull, il Bragantino e il Liefering. [...] Insomma, di esempi ce ne sono a decine, compreso quello italiano della famiglia Pozzo con Udinese e Watford, e prima di cederlo anche il Granada. Ecco perché sia le Federazioni nazionali sia l'Uefa hanno normato il tema così delicato delle multiproprietà. Ma sui trasferimenti ci sono norme ad hoc per evitare problematiche di passaggi tra giocatori dello stesso gruppo? Solamente in parte e riguardano le squadre che giocano competizioni europee. Prima di tutto non sono permessi scambi che possano indurre l'Uefa a sospettare plusvalenze fittizie per evitare i paletti del financial fair play. [...] Un esempio? Se Everton e Roma a settembre disputassero l'Europa League, il passaggio di Wesley non sarebbe possibile visto che Friedkin è proprietario delle due squadre (anche se ufficialmente la proprietà dell'Everton è il Friedkin Group, mentre a Roma Dan e Ryan). I'Everton non disputando le coppe Uefa invece ha possibilità di operare sul mercato con la Roma.[...] Altri casi? Quello tra Lipsia e Salisburgo, diventato una vera e propria cantera del club tedesco. Gli ultimi arrivi sono Sesko (25 milioni) e Seiwald (20 milioni): trasferimenti anche in saldo visto il valore dei giocatori. [...] I club non si fanno problemi, le trattative sono monitorate ma del tutto possibili. Insomma, quella tra Roma ed Everton è solo l'ultima delle trattative tra due club con la stessa proprietà.

(Corsport)