Da Wesley a Ortiz fino al talento Rayan: gli affari dell'estate arrivano dal Brasile

Frederic Massara ha puntato i fari sul Sudamerica, precisamente sul Brasile. L'indicazione di cercare talenti dall'altra parte del mondo era stata data da Gasperini a Ghisolfi e l'addio del francese non ha cambiato i piani. L'obiettivo numero uno rimane Wesley del

Flamengo, che rappresenta la priorità in casa Roma. Nel weekend i contatti tra i club non si sono fermati, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Il Flamengo continua a chiedere 30 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe mettere sul piatto 25 milioni (bonus compresi): la prima offerta ufficiale non è ancora stata inviata. Il piano 'B' è quello di far acquistare il giocatore dall'Everton per poi girarlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto alla Roma. [...]

L'alternativa è Zortea del Cagliari, e torna di moda anche il nome di Pubill. Sempre in Brasile, Massara ha messo nel mirino Leo Ortiz, sempre del Flamengo. Difensore centrale che a gennaio compirà 30 anni, costa 15 milioni e su di lui c'è anche la Juventus. Gli obiettivi dei giallorossi in Brasile passano da una squadra di Rio all'altra. Occhi su Rayan Vitor, ala destra del Vasco da Gama. Ruolo che al momento non è una priorità, ma l'intenzione della Roma e quella di prendere anche un vice Soulé nelle prossime settimane. Nonostante la giovane età (18 anni) ha già attirato l'attenzione di diversi club in giro per il mondo e Ancelotti lo sta monitorando per la nazionale maggiore.

Abraham ha salutato la Boma, mentre per la cessione di Shomurodov all'Istanbul Basaksehir mancano ancora gli ultimi dettagli da limare. L'attacco della Roma è al momento spuntato con il solo Dovbyk a disposizione fin dal primo giorno del ritiro. Due gli obiettivi principali per rinforzare il pacchetto offensivo: Krstovic e Mikautadze. Il primo ha rifiutato il Leeds e ha voglia di rimanere in Italia. Oltre ai giallorossi, anche l'Atalanta ha chiesto informazioni. Il secondo è in uscita dal Lione che lo valuta 25 milioni di euro.

Gasp attende un colpo in mezzo al campo, e l'ultima idea porta a Kokcu. Il Benfica apre alla cessione e la Roma ha effettuato un sondaggio, ma c'è la forte concorrenza dell'Inter.. Occhi anche su O'Riley. Prima, però, va definita la cessione di Paredes. La Roma aspetta l'offerta del Boca e non intende incassare meno di 3,5 milioni di euro.

