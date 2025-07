Da Romano a Mannini: ecco i baby convocati

Alessandro Romano, Mattia Mannini e Filippo Reale. Ma non solo. Gasperini ha già studiato i profili delle stelle della Roma Primavera facendosi inviare schede e report dettagliati. Ora, però, aspetta di testarli in campo nei primi giorni di ritiro. Questi ragazzi hanno già ricevuto offerte importanti, ma per il momento non si muoveranno da Trigoria. Spicca, in particolare, la trattativa che ha coinvolto Romano. L'affare con il Torino, infatti, è saltato nonostante i 6-7 milioni messi sul tavolo. Il baby centrocampista svizzero ha deciso di convincere Gasperini a puntare su di lui, soprattutto dopo aver saputo che la Roma si era riservata un diritto di recompra, proprio per non ripetere gli errori del passato, ovvero perdere il controllo di Calafiori, Politano e Scamacca, diventati rimpianti nonostante i loro percorsi completamente diversi.

Mannini è un jolly totale, sempre del 2006. In passato era entrato nel mirino dell'Ajax proprio perché può giocare da terzino destro, da mezzala o da trequartista. Piace a tante squadre di B, che lo vorrebbero in prestito, ma prima passerà dal giudizio di Gasperini, che potrebbe confermarlo in prima squadra o rimandarlo in Primavera in attesa di coinvolgerlo nel progetto dei grandi. Lo stesso discorso vale per Reale, un difensore del 2006 che ha fatto un percorso importante nelle giovanili della Roma. Potrebbero essere valutati anche Seck e

Almaviva (reduci da infortuni): il primo è un difensore centrale, mentre il secondo un attaccante molto tecnico. Graziani invece ha concluso il percorso nel vivaio della Roma, [...] e per lui si prospetta un prestito, ma potrebbe anche essere coinvolto nel ritiro, come nella passata stagione con De Rossi. [...] E poi attenzione ai classe 2007, un'annata ricca di talenti. Alcuni nomi? Cama, Di Nunzio, Arduini, Coletta, Nardin, Terlizzi, Scacchi e Sangaré, acquistato l'estate scorsa dal Levante.

(corsport)