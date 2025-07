Da Palermo a Venezia, fino alla Roma: il lungo viaggio del team manager Todaro

IL ROMANISTA (S.V.) - Giornalista, arbitro, tecnico commerciale e team manager. Non si tratta di quattro persone diverse, ma, sono solo le varie attività di vita di Vincenzo Todaro, nuovo team manager della Roma. Nato a Palermo, ha legato la sua vita al calcio. Comincia a 16 anni come arbitro e arriva ad arbitrare in Serie C. Oltre all'attività da direttore di gara, intraprende la strada di giornalista. Todaro, poi, si reinventa come tecnico commerciale fino a quando non capisce che il suo destino è legato al calcio. Quindi, nella stagione 2013/2014 diventa team manager del Trapani, girando da lì in avanti l'Italia fino ad arrivare a Trigoria. [...] Poi passa al Palermo e una volta lasciata la sua Sicilia, passa le ultime 6 stagioni a Venezia. Adesso la Roma dove affiancherà Gasperini.