Da Ferguson Gasperini si aspetta i gol della rinascita

Evan Ferguson è sbarcato a Roma per tornare ad essere brillante e scintillante come due

anni fa [...]. L'obiettivo dei giallorossi è che l'irlandese torni quello di Brighton, quando in una stagione con De Zerbi segnò 15 reti. Nella Capitale all'inizio partirà dalle retrovie, alle spalle di Dovbyk, ma [...] farà di tutto per cercare di soffiare il posto all'ucraino, magari fin da subito. Poi ogni tanto Gasperini li farà giocare anche insieme, con il doppio centravanti (ed un trequartista alle loro spalle).

Tra l'altro, a Brighton Ferguson a volte giocava anche più largo, a sinistra, proprio a dimostrazione del fatto che è una punta mobile e dinamica. Ed allora chissà che ogni tanto Gasp non lo possa utilizzare magari anche come sottopunta a sinistra, dove per ora aspetta ancora un rinforzo dal mercato. [...]

(gasport)