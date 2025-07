Da El Shaarawy a Kumbulla: Massara lavora alle uscite. Baldanzi vuole restare

La Roma continua a lavorare duramente tra le mura di Trigoria, prima di partire per l'Inghilterra per continuare il proprio ritiro in terra inglese. [...] Per una Roma che entra ne esiste una che esce. Sono tanti gli esuberi da piazzare altrove per liberare spazio nel monte ingaggi. [...] Ormai Pierluigi Gollini è ai margini del progetto tecnico e ormai da tempo neanche prende più parte alle sedute di allenamento in gruppo. [...]

Per la difesa Hermoso e Kumbulla rimangono in uscita. Il centrale albanese vorrebbe continuare la sua avventura alla corte di Gasperini e proverà a giocarsi le sue carte. [...] Saud Abdulhamid ha le valigie pronte e ogni giorni potrebbe essere decisivo per il suo passaggio in Ligue 1 in Francia. [...] Occhio anche alle possibili cessioni "pesanti". [...] Sono in corso valutazioni anche sul futuro di Lorenzo Pellegrini, di El Shaarawy e di Artem Dovbyk. [...] L'ucraino potrebbe lasciare la Capitale in caso di un'offerta superiore ai 30 milioni di euro. [...] Anche il futuro di Tommaso Baldanzi è ancora in bilico, ma l'ex calciatore dell'Empoli non ha dubbi: vuole continuare a crescere con la maglia giallorossa. [...]

(il Romanista)