Cresce la Roma di Gasp e Ferguson cala già un poker

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini prosegue il suo percorso di crescita con un'altra larga vittoria, superando l'UniPomezia (Serie D) con un netto 9-0 a Trigoria. (...) I segnali più incoraggianti arrivano dal reparto offensivo, in particolare dal nuovo acquisto Evan Ferguson.

Il talentuoso attaccante irlandese classe 2004, giunto dal Brighton, ha siglato ben quattro reti e fornito un assist per il gol di Paulo Dybala. Una prova che, seppur in un contesto non particolarmente impegnativo, ha messo in mostra la qualità e l'intensità del ragazzo (...).

Al termine dell'incontro, il portiere Mile Svilar, fresco di rinnovo contrattuale, ha rilasciato dichiarazioni importanti: "Il ritiro è impegnativo (...) ma ci sta aiutando a crescere. (...) Sono felicissimo del rinnovo, ci sono stati dei momenti di distanza ma io ho sempre voluto restare qui. L'obiettivo è tornare in Champions League, dobbiamo lavorare per raggiungerlo. Roma è una piazza importante e dobbiamo ambire al massimo". Svilar ha anche commentato il suo nuovo allenatore: "Gasperini? Mi ha colpito il suo approccio: ogni esercizio ha uno scopo ben preciso. Sappiamo che ha richieste differenti rispetto ai tecnici che abbiamo avuto, ma stiamo cercando di adattarci il prima possibile. Il suo arrivo mi ha dato ancora più motivazioni. L'Europa League? Questa squadra deve sempre puntare in alto".

Sul fronte mercato, il club è ormai vicinissimo a due nuovi innesti. Wesley, l'esterno brasiliano, è praticamente a un passo: il via libera definitivo è arrivato dopo il trasferimento di Emerson Royal al Flamengo, e il giocatore è atteso a Roma in questi giorni. In fase di chiusura anche l'operazione per Ghilardi: la Roma ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro per il difensore del Verona, con il DS Massara determinato a completare l'affare entro il weekend.

