Corsa e sudore con Gasperini. Si lavora come ai tempi di Zeman

Lavoro di fondo pure nel parcheggi, una dieta ferrea e tanto sudore. Il metodo Gasp sta sconvolgendo le abitudini di Trigoria e ha già conquistato i tifosi [...]. Il tecnico ha stabilito subito doppie sedute (con qualche eccezione come ieri) e imposto un lavoro che da queste parti non si vedeva dal tempi di Zeman. E che viene svolto non solo sul campo ma pure nelle aree di parcheggio o sui viali che collegano le diverse strutture. Praticamente tutto il perimetro di Trigoria.

"Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile alle richieste di Gasperini. Stiamo correndo e lavorando, come e giusto che sia. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Adesso è faticoso, ma raccoglieremo i frutti dopo", ha detto Pisilli. La giornata tipo inizia in palestra e successivamente ci si sposta in campo con tanto lavoro atletico. Alle 16 ancora palestra e piscina visto il gran caldo e alle 18 tutti in campo per le partitelle. [...]

(gasport)