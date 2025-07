Conti in sospeso

Dovevano essere circa 25/30 milioni di plusvalenze da centrare entro il 30 giugno ma ne sono entrate poco più della metà. La Roma accetterà la sanzione che le comminerà la Uefa. [..] Massara, nominato ufficialmente direttore sportivo solo il 19 giugno, ha cercato fino all'ultimo di salvaguardare il club evitando di svendere giocatori destinati a generare entrate più avanti. [...] La Roma ha puntato tutto Abraham. Tammy in extremis ha accettato di trasferirsi in Turchia, sponda Besiktas, dopo il no rifilato ai russi dello Zenit.

Venduto per 15 milioni più bonus porterà nelle casse giallorosse circa 4 milioni di plusvalenza. [...] L'inglese è stato scartato pure da Gasperini che vorrebbe rifondare il reparto. [...] Alle plusvalenze già realizzate con Zalewski all'Inter (6,5 milioni), Dahl al Benfica (5) e Le Fée al Sunderland (1), Massara avrebbe dovuto aggiungerne altre per raggiungere un totale vicino ai 15 milioni. Solo a quel punto ha deciso di mettere sul mercato alcuni giovani. [...] Ma anche in questo caso le trattative sono state in salita. [...] Da oggi fino al 1° settembre, la Roma sarà libera di costruire una rosa competitiva, vendere senza l'obbligo di accettare proposte al ribasso e rinnovare contratti in stand-by. Come quello di Svilar. [...]

(il Messaggero)