Contatti avviati per Rios: il centrocampista preferito di Gasp

LEGGO (F.BALZANI) - Rotta sul Sudamerica. Il mercato della Roma si è acceso nell'ultimo lunedì di vacanza a Trigoria. In attesa di chiudere il colpo Wesley (che in queste ore ha messo like ai post del club), infatti, Massara ha deciso di irrompere su Richard Rios (nella foto), il colombiano del Palmeiras che piace anche a Inter e Fiorentina. Il centrocampista è il primo nome della lista di Gasp per dare dinamismo e cattiveria a un reparto che, oltre a Gourna-Douath e Paredes, potrebbe vedere a breve anche la cessione di Cristante. Il club brasiliano ha le idee chiare sul valore di Rios: 30 milioni. La Roma ha offerto 22, ma è disposta ad alzare la posta per il colombiano che si è messo in mostra anche al Mondiale per club. Un nome che ha superato O'Riley nella lista di gradimento e che viene prima anche dell'altro obiettivo salito alla ribalta nelle ultime ore: Neil El Aynaoui. Il franco-marocchino del Lens al momento è considerato un'alternativa per il quale la Roma non intende spendere più di 20 milioni. Nomi e identikit con la nuova politica societaria: età e stipendi più bassi rispetto alla rosa attuale. Come Wesley che si avvicina col passare delle ore e potrebbe essere il primo colpo in entrata. Di sicuro Gasperini ne attende almeno due per l'inizio del ritiro fissato al 13 luglio. Ci vorrà un po' di più per capire chi affiancherà Dovbyk in attacco. I due obiettivi principali sono Mikautadze e Krstovic, quest'ultimo ha già dato piena disponibilità rifiutando anche il Leeds. La Roma studia l'offerta con prestito e obbligo di riscatto inserendo nell'affare anche due giovani. Il Brighton, invece, ha proposto in prestito Ferguson. Oggi, infine, è il turno della presentazione della prima maglia momentaneamente senza main sponsor.