Con Wesley e Ghilardi sboccia la nuova Roma

La costruzione della nuova Roma di Gian Piero Gasperini entra nel vivo. Sebbene i tempi di alcuni arrivi avrebbero potuto essere più rapidi, la dirigenza giallorossa può dirsi soddisfatta dei prossimi innesti. Con El Aynaoui e Ferguson già in rosa, l'arrivo imminente di Wesley e Ghilardi segna l'inizio della fase di costruzione. (...)

Si tratta di questione di giorni, ma Wesley (valutato 25 milioni più bonus) e Ghilardi (11 milioni, con formula di prestito con obbligo di riscatto) sono virtualmente due nuovi acquisti della Roma. La svolta è arrivata ieri con il Flamengo che ha chiuso per Emerson Royal, sbloccando di fatto la partenza di Wesley (...). Contemporaneamente, il Verona ha trovato il sostituto di Ghilardi in Unai Nunez. Il laterale brasiliano, tra l l'altro, ha salutato il suo club segnando un gol decisivo (...), mentre il difensore arriva a Roma dopo un'ottima annata e un Europeo Under 21 giocato ad alti livelli.

Con i tasselli dell'esterno destro e del centrale difensivo ormai a posto, il prossimo obiettivo di Massara è individuare l'attaccante che agisca sulla sinistra con il piede invertito. Gasperini cerca un "uomo dal gol facile", capace di ricoprire i ruoli di ala, trequartista o seconda punta.

(Messaggero)