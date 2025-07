Con Wesley c'è Ortiz: doppia trattativa tra Roma e Flamengo

La Roma torna a guardare in Brasile, come ai vecchi tempi. Con un doppio obiettivo che porta dritto a Rio de Janeiro, sponda Flamengo. Il nome più caldo è quello di Wesley, esterno classe 2003 che Gasperini ha indicato come rinforzo ideale per la fascia destra. [...] Il calciatore ha già dato il suo ok di massima all'offerta giallorossa e adesso la trattativa entra nel vivo: i dialoghi tra la Roma e il Flamengo sono ripartiti con decisione, anche grazie alla regia di Massara, che sta provando a costruire un'operazione sostenibile sul piano economico, anche con l'aiuto dell'Everton. Ma quello di Wesley non e l'unico nome in ballo dal Sudamerica. Nelle ultime ore è spuntato anche Leo Ortiz, difensore centrale del Flamengo, classe 1996, passaporto italiano e una carriera tutta brasiliana. [...] Prima, però, vanno sistemate fasce e l'attacco, soprattutto dopo la doppia cessione di Abraham e Shomurodov. Ma la Roma osserva. Anche le mosse della Juventus. [...] Nel mirino di entrambi i club c'è pure Jhon Lucumi - che piace anche all'Aston Villa - e obiettivo per la difesa. Il Bologna continua a non ricevere segnali di società pronti a mettere sul piatto

i 28 milioni di euro cash presenti nella clausola. L'attesa di tutti è per il 10 luglio, quando scadrà l'opzione unilaterale per liberare il colombiano. [...]

(la Repubblica)