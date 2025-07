Comitato pro stadio: «Oltre 4mila firme raccolte»

IL ROMANISTA (M. STELLA) - «Siamo una maggioranza silenziosa» così Walter Feliciani, attivista convinto del Comitato pro stadio di Pietralata, ha esordito a Radio Romanista. Nella lunga intervista raccolta durante Secondo Tempo con Andrea De Angelis ci si è soffermati a sensibilizzare il pubblico sull’adesione alla petizione che si sta portando avanti da tempo: «Abbiamo raccolto già oltre 4mila firme, c’è stata una bella risposta dai tifosi e non solo. La premessa è che da troppi anni Roma aspetta un impianto sportivo, moderno e simile a quelli europei. Così noi chiediamo al Comune, alla Regione Lazio di sostenere il progetto e anzi aiutare a velocizzare l’iter per tutto quello che concerne le varie autorizzazioni». [...]