Chi spende e chi no. Freno Roma

In Serie A, finora, nessuno ha speso quanto il Como. Il pallottoliere degli acquisti, in questa sessione estiva, dice 112 milioni. Il club dei fratelli Hartono ha ambizioni da grande squadra. [...] Se fosse per Dan Friedkin, non indugerebbe un istante ad aprire i cordoni della borsa. Il tycoon statunitense ha già investito un miliardo nella Roma, dall'estate 2020. Nel 2022 i giallorossi hanno sottoscritto con l'Uefa un settlement agreement che impone

stringenti limiti di spesa. Ci sono target da rispettare annualmente, in modo da portare il club a essere conforme alle nuove regole Uefa entro la stagione 2025-26. Questo significa che il raggio d'azione sarà limitato anche quest'estate e nella prossima finestra di gennaio. Finora la Roma se l'è cavata pagando multe. In effetti, i conti sono migliorati parecchio: dal -219 del 2021-22 al -81 del 2023-24. Adesso bisogna lavorare sulle cessioni e tagliare ancora gli stipendi. La chiave sarà risparmiare senza impoverire la competitività della squadra. Anche per questo è stato ingaggiato un valorizzatore di talenti come Gasperini.

(Corsport)