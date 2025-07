Chi fa ricca la A. La Premier ci aiuta: in Italia spesi 180 milioni. Arabia, due colpi d'oro

Che la Premier League sia la regina del mercato non è una novità. Il giro di affari rispetto agli altri campionati è impietoso e non è un caso che i colpi più costosi, fino a questo momento, siano stati firmati dai club d'oltremanica, con Florian Wirtz in cima alla lista grazie ai 136 milioni spesi dal Liverpool per prenderlo dal Leverkusen. Però i club inglesi stanno facendo la spesa anche in Italia e in qualche maniera "aiutano" i club della Serie A a rimpinguare le case. [...]

Sul podio anche l'affare fatto dalla Roma con il Sunderland. Enzo Le Fée è stato riscattato dal Sunderland neo-promosso in Premier per 23,5 milioni di euro. Il francese era passato al club inglese in prestito con diritto di riscatto a gennaio dopo il deludente inizio di stagione con i giallorossi che lo avevano preso la scorsa estate dal Rennes. [...]

