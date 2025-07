C'è Rios al centro della Roma di Gasp

C'è un centrocampo da ricostruire e va fatto al più presto. Il tempo stringe: la preparazione comincia tra cinque giorni e Gasperini, per ora, deve fare i conti con una rosa che si assottiglia. Paredes è promesso al Boca, manca l'accordo ma è questione di ore, e Cristante non è certo di restare. (...) Il nome caldo è quello di Richard Rios del Palmeiras valutato dai brasiliani 30 milioni. Il colombiano, 25 anni compiuti a giugno, piace anche all'Inter e recentemente ha fatto sapere di non essere stato contattato da nessun club. Resta il fatto che vorrebbe trasferirsi in Europa perché possiede le qualità per imporsi nel calcio internazionale. Sarebbe il salto di qualità che aspetta sin da quando ha cominciato a giocare. Il club brasiliano ha già rifiutato le proposte di Porto e West Ham che avevano messo sul piatto 22 milioni. Se la trattativa non dovesse andare concludersi, il piano B della Roma è virare da Neil El Aynaoui del Lens. (...) Rios è il centrocampista moderno, versatile e capace di fare più o meno tutto in mezzo al campo: gioca davanti alla difesa, come mezzala ed è già stato impiegato come mediano. (...) È un calciatore richiesto direttamente da Gasperini perché ha le qualità adatte per il suo calcio verticale, il tecnico di Bogliasco è rimasto impressionato anche da quanto visto durante il Mondiale per Club. (...)

(Il Messaggero)