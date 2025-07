C'è il Kaiserslautern: occhi su Ferguson

II tempo delle amichevoli "morbide" a Trigoria è finito. Oggi, alle 18, al Fritz Walter Stadium, la Roma di Gasperini se la vedrà con i tedeschi del Kaiserslautern, squadra di Serie B tedesca. Un test di sicuro più probante rispetto ai precedenti con Trastevere e Unipomezia terminati in goleada per i giallorossi. [...] Dopo i 4 gol al debutto di due giorni fa gli occhi saranno puntati soprattutto su Ferguson che guiderà l'attacco di una Roma apparsa decisamente in palla da un punto di vista fisico in questi primi giorni di ritiro. Atteso pure l'altro acquisto El Aynaoui che si contende una maglia da titolare con Cristante al fianco di Koné. Ancora out Dovbyk che continua a svolgere lavoro differenziato per alcune noie muscolari. Resteranno a Roma anche Salah-Eddine e Pellegrinl.

(Gasport)