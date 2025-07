C'è il Cannes, è tutto esaurito: 3000 tifosi

[...] La Roma sfida oggi il Cannes in un Tre Fontane gremito da 3 mila tifosi che hanno polverizzato in poche ore i biglietti. Una sorta di presentazione, dopo i test a porte chiuse a Trigoria con Trastevere e Unipomezia e quella in Germania con il Kaiserslautern, per la squadra di Gasp nel primo "derby" dei Friedkin. [...]

Sarà l'occasione per vedere per la prima Wesley e per rivedere in campo Dovbyk che ha recuperato dalle noie muscolari degli ultimi giorni ma partirà dalla panchina. [...] Non ci sarà invece quasi sicuramente Dybala, che ieri è stato sottoposto ad una elettrolisi percutanea intratissutale per far riassorbire la vecchia cicatrice al tendine e sarà gestito in vista del ritiro inglese.

(gasport)