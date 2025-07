Catanzaro, Aquilani: "Gasperini è l'uomo giusto per la Roma e l’accoppiata con Ranieri è una garanzia"

GASPORT - Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e attuale allenatore del Catanzaro, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sull'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni.

Il suo primo sponsor è Iemmello, con il quale ha giocato nel Sassuolo. Ed è il re di Catanzaro.

"Lo stimo, ci siamo confrontati molto, il nostro legame è stato un motivo in più per venire qui. Lui unisce la squadra alla città, ha fatto grandi cose e ha il suo peso, dentro e fuori dal campo, come Totti a Roma. Certo, con le dovute proporzioni...".