Capello: "Ci vuole pazienza, i benefici di Gasperini si vedranno alla lunga"

Intervistato dalla Rosea nell'edizione odierna, il tecnico dell'ultimo scudetto della Roma, Fabio Capello, ha parlato tra le altre anche della sua ex squadra e della firma di Gasperini. Di seguito uno stralcio.

Alla Roma c'è Gasperini, sarà come a Bergamo?

"Domanda da un milione di dollari. Intanto la Roma viene da un finale di stagione incredibile, aveva un ritmo scudetto. Gasperini si fa rispettare, un leader e, soprattutto, è quello che Ranieri voleva per gestire il gruppo dopo di lui. L'allenatore ideale. Due giovanotti, no? Poteva scegliere un giovane, ma spesso si tratta di seguaci di Guardiola che non hanno capito che quel tempo è finito, come Luis Enrique e Maresca hanno spiegato bene".

Roma non è piazza facile.

"Lo so bene, è il contorno che a volte non aiuta. Ci vuole pazienza, vedo il lavoro che sta svolgendo, e all'inizio la Roma non potrà correre come non correva l'Atalanta: i benefici si vedono alla lunga".

(gasport)