Calciomercato Roma: il Benfica accelera per Rios. Pronta un'offerta che con i bonus può superare i 30 milioni

Richard Rios si allontana dalla Roma. Il Benfica ha accelerato per il centrocampista colombiano: gli emissari del club portoghese sono stati a San Paolo e, secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, stanno studiando un'offerta che con i bonus potrebbe superare i 30 milioni. Il colombiano aveva detto sì alla Roma, ma poi ha aperto al Benfica. A complicare la trattativa per i giallorossi, la presenza di troppi attori in campo: un intermediario aveva il mandato per la Serie A, uno per il Benfica, un altro in Premier e dunque i procuratori del centrocampista hanno giocato su più tavoli.

(calciomercato.it)

