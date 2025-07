Boom di abbonamenti: oltre 40 mila in due settimane

Una fiducia (quasi) ad occhi chiusi, un entusiasmo che in pochi si aspettavano. Almeno non con questi numeri: oltre 40 mila abbonati. Il tutto in sole due settimane e con un mercato che ancora deve battere il primo colpo in entrata. Ma il nuovo progetto di Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Ricky Massara già convince la Capitale. [...] In sole due settimane, e nonostante un bug informatico nei primi giorni, il club ha raggiunto la quota sold out imposta ad inizio campagna. Intorno alle 19 di ieri è stato raggiunto l'obiettivo agevolato, come scritto sopra, da una fase rinnovi da record: 34 mila e cinquecento su 36 mila senza contare i 2 mila abbonati Premium. [...] Esaurite curva Sud e Distinti, la Roma ha deciso comunque di aprire la vendita per i settori meno popolari. In tre ore, e con code che hanno visto oltre 10 mila tifosi sperare di ottenere un posto assicurato all'Olimpico, sono andati polverizzati anche gli ultimi tagliandi a disposizione per un numero che quindi oltrepassa di poco le 40 mila unità. A quel punto stop alla vendita, visto che i Friedkin hanno voluto mantenere la possibilità di concedere almeno 20 mila biglietti per la gara singola. [...] Questa è la Roma di Gasp, che ieri ha accolto con grande entusiasmo e stupore la manifestazione d'affetto dei tifosi. Ad accelerare la corsa anche dalla politica dei prezzi, la prelazione per le gare europee e i tanti privilegi riservati a chi si abbona in formula plus: possibilità di cedere il posto a un amico o parente oppure di rivenderlo incassando il 60% del prezzo a partita. [...]

(Gasport)