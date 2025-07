Bomber Roma. Ferguson: "Gasp è super. Che coppia con Dovbyk"

LEGGO (F. BALZANI) - Numero 11 sulle spalle e la voglia di tornare a essere mister 100 milioni. Da ieri si respira profumo d’Irlanda a Trigoria, ma anche di voglia di rivincita da parte di Evan Ferguson. L’attaccante, infatti, dopo due giorni di visite mediche e l’attesa per i documenti dal Brighton ha svolto il primo allenamento agli ordini di Gasperini. "Quando un club come la Roma si interessa a te, è difficile rifiutare, in particolare se capisci che il club ti vuole davvero", ha detto Ferguson. L’enfant prodige del calcio britannico per il quale il Brighton rifiutò oltre 60 milioni di sterline dal Manchester United. L’irlandese ha bruciato record e fatto innamorare soprattutto De Zerbi che lo paragonò a Vieri mentre l’ex bomber Shearer lo vedeva come suo erede. Poi il crack al crociato e la lente risalita che ora può iniziare a essere meno pesante grazie a Gasperini.

"Ovviamente prima di firmare per un club devi guardare chi è l’allenatore e in questa fase della mia carriera Gasperini è ottimo. visto che ha ottimi precedenti con gli attaccanti", ha aggiunto il 21enne. Che ha preso la maglia numero 11 mentre Dovbyk avrà finalmente la nove. I due potrebbero anche giocare insieme. "Posso fare più ruoli, ma il mio obiettivo è segnare tanti gol - ha continuato l’irlandese -. Spero di trovarmi subito bene al fianco di Dovbyk, poi deciderà Gasperini. L’obiettivo è riportare la Roma in Champions". Il club ha investito 3 milioni per il prestito secco mantenendo un diritto di riscatto da 37 milioni. Già oggi sia lui che El Aynaoui potrebbero giocare qualche minuto nell’amichevole contro il Pomezia (ore 18). Intanto si preparano a sbarcare Ghilardi e Wesley, per il brasiliano dovrebbe arrivare il via libera in serata. La Roma, infine, ieri ha presentato la terza maglia bianca con bordi oro e verdi e il vecchio acronimo Asr.