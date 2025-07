Bologna, progetti in difesa: occhi su Akcicek, Lucumi fino al '29. Roma alla finestra

L'incedibilità, nel calcio moderno, è un concetto relativo (...). Nel Bologna, che si prepara a salutare Sam Beukema (...), il tecnico Italiano ha espresso il desiderio di non smantellare completamente il reparto difensivo, chiedendo la permanenza di Jhon Lucumi. Il club sa che, di fronte a un'offerta di circa 22 milioni di euro, sarebbe difficile trattenere il colombiano.

(...) Il Bologna vorrebbe accontentare il proprio allenatore, provando a blindare Lucumi. Tra le opzioni, un rinnovo unilaterale fino al 2027, seguito da un prolungamento fino al 2029 con un significativo adeguamento dell'ingaggio. Sul giocatore colombiano si sono fatti avanti il Galatasaray e anche la Roma, che monitora la situazione, consapevole che per il tecnico rossoblu perdere entrambi i centrali titolari sarebbe un problema (...).

Il Bologna, nel frattempo, (...) valuta altri profili per la difesa. (...) La Roma, dal canto suo, rimane alla finestra per capire gli sviluppi sul fronte Lucumi, che rappresenterebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per il reparto arretrato di Gasperini.

(...)

(gasport)