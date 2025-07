Avanti tutta per Wesley e Rios. Svilar fino al 2030: venerdì l'annuncio

LEGGO (F. BALZANI) - Calano le temperature sulla capitale, ma non quelle del mercato. Ieri, infatti, è stata un'altra giornata calda in casa Roma con l'offensiva per Richard Rios e il rinnovo ormai solo da ufficializzare di Mile Svilar. Una firma che arriverà venerdì quando il portiere sbarcherà nella capitale col figlio appena nato e una gran voglia di restituire la stima del club. L'accordo prevede un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione, senza clausola rescissorie. Un matrimonio felice che ha visto sia la Roma che il portiere dire no a offerte di diversi top club europei tra cui il Bayern Monaco. È pronto a dire sì, invece, Rios per il quale Massara ha deciso di fare sul serio. Il Palmeiras ha rifiutato un'offerta del Porto da 17 milioni e continua a chiederne 30 per far partire il colombiano. Da Trigoria sono disposti ad arrivare a 25 più bonus, una cifra importante che potrebbe convincere i brasiliani. Ancora più avanzata è la trattativa per Wesley col Flamengo che, risolti i problemi dirigenziali tra ds e presidente, ha ammorbidito le richieste e sembra "accontentarsi" di un'offerta da 25 milioni bonus inclusi. Il terzino ha già dato il suo pieno gradimento e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Gasperini. In attacco, invece, oltre a Mikautadze e Krstovic spunta la pista Hojlund che potrebbe arrivare in prestito. Ieri, invece, è stata presentata la nuova maglia targata Adidas che ricorda molto la prima divisa indossata da Totti nel 1993: uno stile classico col rosso predominante e le tre strisce in giallo. Tra i testimonial anche Dybala che ieri ha fatto il suo ritorno a Roma e oggi si sottoporrà ai primi test medici mentre ieri il primo a rientrare in campo è stato Rensch.