Attesa Wesley, pronto rilancio per Ghilardi

IL TEMPO (L. PES) - Serve pazienza. Ancora qualche giorno e Gasperini potrà abbracciare altri due nuovi acquisti dal mercato, salvo clamorosi ribaltoni. I tifosi giallorossi hanno già vissuto una trattativa, andata poi a finire male, con un club brasiliano con Rios, e ora temono il peggio per Wesley. Il Flamengo non dà ancora il via libera per la partenza dell'esterno brasiliano, e anzi, lo convoca per la gara di stanotte contro il Bragantino. L'accordo tra i club è stato trovato a 25 milioni più 5 di bonus, ma ai carioca serve prima trovare il sostituto con tutte le limitazioni che il mercato sudamericano impone. I giallorossi contano di chiudere la vicenda entro la fine della settimana, dato che anche il calciatore e il suo entourage spingono per volare in Italia.

Non è ancora arrivato, invece, il rilancio per Ghilardi del Verona. I gialloblù chiedono 12 milioni e la Roma si è fermata a 9 promettendo, però, di alzare l'offerta nelle prossime ore.

Anche in questo caso la volontà del ragazzo è chiara e i giallorossi sono il suo desiderio. La Cremonese continua a limare gli ultimi dettagli legati all'ingaggio di Gollini prima di formalizzare il prestito secco del portiere di proprietà della Roma. Oggi alle 10, intanto, verrà presentata la terza maglia che richiamerà i colori dell'Alba (bianca con dettagli verdi) rilanciando l'acronimo ASR sul petto. II pre-lancio della seconda maglia, invece, è programmato per il 28 agosto.