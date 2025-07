Attesa Rios

IL TEMPO (L. PES) - La più classica delle telenovele di mercato che tiene appesi i tifosi in attesa degli aggiornamenti dell'ultima ora. Non ancora c'è la fumata bianca per Rios alla Roma, in una trattativa che prosegue nonostante l'ultima mossa della Roma. I giallorossi, attraverso intermediari, hanno alzato l'offerta per il centrocampista brasiliano raggiungendo i 30 milioni tra parte fissa e bonus, ma non basta. Il Palmeiras non si smuove dalla richiesta dei 30 milioni fissi, ma la negoziazione prosegue. Non un no definitivo, quindi, ma un dialogo che prosegue con tempi certamente lunghi ma anche con una buona dose di fiducia in quel di Trigoria.

Il Benfica, dopo aver provato il blitz lo scorso martedì in Brasile con un'offerta da 25 milioni più 3 di bonus respinta dal Palmeiras, resta silente e la Roma continua a lavorare per accontentare Gasperini. Il tecnico, infatti, ha messo il colombiano e Wesley in cima alle sue richieste. A proposito dell'esterno del Flamengo, Massara al momento resta in attesa prima di tentare la nuova offensiva, anche in relazione all'eventuale investimento per Rios. Fino ad oggi i giallorossi hanno corso praticamente da soli, anche se nelle ultime ore sono aumentate le voci sul Milan. Qualora si arenasse la trattativa per Rios, i giallorossi sono pronti a chiudere El Aynaoui del Lens.

I contatti con i francesi non si sono mai interrotti e l'intesa non è lontana. Un'operazione che si aggira attorno ai 25 milioni (la Roma era arrivata a 22+3 pochi giorni fa), con l'accordo tra club e calciatore che c'è già ma va definito. Passi avanti importanti, invece, per Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton. Nonostante l'aumentare delle pretendenti la Roma resta in posizione di vantaggio e nelle ultime ore ha avuto contatti positivi con gli inglesi convenendo sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Ora vanno limate le distanze economiche e l'eventuale inserimento di un obbligo condizionato.

Sarà lui, con tutta probabilità, il centravanti che si contenderà il posto con Dovbyk.

Chiusa invece la trattativa che porterà il giovane attaccante del Pescara classe 2009 Arena in giallorosso. In Abruzzo andrà Graziani per il quale la Roma manterrà il 50% sulla futura rivendita. Dialoghi in corso per decidere gli altri ragazzi del vivaio che faranno il percorso inverso rispetto ad Arena, per il quale il Pescara conserva il 20% sulla rivendita.

Prosegue, intanto, il lavoro di Gasperini con la squadra a Trigoria. Oggi torna la doppia seduta dopo l'allenamento mattutino di ieri, in un ritiro dove la parte atletica la fa da padrona. Nel centro sportivo si è rivisto Pellegrini che ha svolto terapie dopo l'operazione

al naso.