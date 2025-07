Arrivo da star per Wesley. Ma al tecnico non basta

LEGGO (F. BALZANI) - Un arrivo da star nonostante a Roma erano da poco passate le 6 di mattina. Wesley França ieri è sbarcato a Fiumicino accolto da 150 tifosi per poi sottoporsi alle visite mediche e ripartire per il Brasile dove dovrà sbrigare alcune pratiche burocratiche. Gasperini lo avrà a disposizione giovedì a Trigoria ma nel frattempo il terzino ha firmato un quinquennale da 2,4 milioni. Un'operazione da 30 milioni. Oggi sarà il turno di Ghilardi per il quale ieri sera sono stati limati gli ultimi dettagli relativi ai bonus da versare al Verona. Ma a Gasp non basta. Il nuovo sfogo, dopo l'amichevole in Germania di sabato, è servito per ribadire la necessità di investire ancora. «Quanti giocatori servono ancora? Fate la conta tra cessioni e assenti per infortuni, l'aritmetica non è un'opinione». Ad ogni uscita deve corrispondere un'entrata, di maggiore qualità ovviamente. Iniziamo dalla difesa dove Nelsson è tornato al Galatasaray e Kumbulla è con un piede e mezzo fuori Trigoria. Dando per scontata, al momento, la permanenza di Hermoso, serve un altro centrale per completare il pacchetto in cui i titolari saranno Mancini, Ndicka e Ghilardi. A Massara piace Cresswell del Tolosa, ma nelle ultime ore ci si è informati anche su Djiku del Fenerbache. Passiamo al centrocampo dove, oltre Le Fée (sostituito da El Aynaoui) sono andati via anche Paredes e Gourna-Douath. Qui Gasp si aspetta almeno un altro arrivo dopo il naufragio per Rios. È stato offerto Kessie, ma lo stipendio non rientra nei parametri, mentre intriga Palhinha in uscita dal Bayern. Resta in ballo il solito O'Riley mentre Deossa è vicino al Betis. Ma il vero colpo dovrebbe arrivare sulla trequarti sinistra. Paixao è uno degli obiettivi, ma il Leeds ha messo la freccia. Il vero sogno è Nusa del Lipsia per il quale la Roma proverà un affondo. Monitorato anche Fabio Silva del Wolverhampton. Manca qualcosa? Il vice portiere considerato che Gollini è ormai fuori rosa. Sta per arrivare Vazquez che si è svincolato dal Milan.