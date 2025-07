Arrivano tre acquisti, ma a Gasp non basta

Tutti insieme. El Aynaoui ieri sera, Ferguson presumibilmente in giornata e Wesley al massimo a metà settimana. La Roma accelera ma non basta. Perché, come rimarcato da Gasperini, "sicuramente siamo un po' in ritardo, ci sono state un po' di vicissitudini tra varie cose. Abbiamo però fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partire bene e in queste condizioni non è facile. Speriamo avvenga una spinta perché la società ha disponibilità, mi aspetto una bella accelerazione".

Non ha peli sulla lingua il tecnico di Grugliasco e la sua schiettezza, senza isterismi, è una dote che va apprezzata. Anche quando, sorridendo, rimarca il concetto della lentezza delle prime operazioni in entrata, senza possibilità di venir frainteso: "Preoccupato? Un po' sì. Perché già sono 8 giorni che lavoriamo e tra un mese inizia il campionato. sono pe ro sicuro che verrà fatto tutta con dovere quello che la società vuole fare e che Massara sta cercando di fare". L'endorsement finale è una carezza della quale è meglio far tesoro a Trigoria.

L'operazione El Aynaoui è stata chiusa venerdì, appurata l'impossibilità di arrivare a Rios. Il ds Massara per il colombiano ci ha provato, ma il Palmeiras è rimasto irremovibile sulla sua posizione: 30 milioni, senza bonus o scorciatoie. Ora il sudamericano è ad un passo dal Bentica ma questo a Trigoria non interessa più. Voltata pagina, il presente e il futuro a centrocampo si chiamano El Alynaoui, preso per far coppia con Koné. Ma non finisce qui. [...] Habemus anche il numero 9: se non ci saranno slittamenti in extremis, oggi sbarcherà a Roma Ferguson, centravanti del Brighton. Operazione definita con il club inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni.

[...] Ormai ci siamo anche per Wesley, che arriverà in Italia a metà settimana. [...] Dopo si proverà a chiudere anche per Ghilardi, per il quale la Roma ha superato la concorrenza del Betis. A Trigoria contano di definire l'operazione per una decina di milioni che verranno diluiti in più esercizi. Poi toccherà all'attaccante esterno e ad un altro terzino sinistro anche se un occhio in mediana rimarrà sempre vigile. Ad oggi non sono previste cessioni illustri anche se nessuno verrà bloccato. Prima, pero, sarebbe meglio tranquillizzare Gasperini. Che intanto ha trovato casa vicino a Ranieri in zona Parioli: "La città è straordinaria. Ho intenzione di abitare a Roma anche se dovrò fare un po' di traffico come tutti".

(il Messaggero)