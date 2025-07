Arriva Wesley, nuovo pendolino. Con Angelino esterni di qualità

Dal Brasile arrivano segnali inequivocabili: Wesley è destinato a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il Flamengo ha accettato l'offerta da 25 milioni di euro più bonus e attende soltanto di chiudere l'operazione in entrata con Vinícius Tobias, individuato come il sostituto ideale. L'accordo con i giallorossi è vicino, manca solo il passaggio finale. [...] La partenza per l'Europa è dietro l'angolo e da oggi ogni momento può essere quello buono.

Wesley arriva alla Roma con un carico di aspettative ma anche con una storia che racconta molto di più di un semplice talento. Solo quattro anni fa, di giorno si allenava e di sera faceva il parcheggiatore nel ristorante dove lavorava la madre come cameriera, per contribuire alle spese di casa. Guadagnava meno di 40 euro al mese e sembrava sul punto di abbandonare il sogno. Poi un video delle sue giocate finì su YouTube. A guardarlo fu un osservatore del Flamengo. Provino, contratto, vita che cambia. Prima 480 euro al mese, poi 5.000 e oggi un ingaggio annuo da 360 mila euro. A Roma guadagnerà oltre un milione e mezzo a stagione, a salire per i prossimi cinque anni. [...]

Gasperini sa bene cosa può rappresentare Wesley. I numeri parlano da soli. In media riceve 9.56 passaggi progressivi ogni 90 minuti, tocca 36 palloni nella trequarti avversaria e genera oltre tre azioni da tiro a partita. Non è un esteta del dribbling, ma uno che salta l'uomo in modo diretto e concreto. In campo si muove con continuità, sfruttando soprattutto la sua intelligenza tattica. È un terzino moderno, verticale, che crea superiorità. E che sa attaccare lo spazio.

Alto 1.78 cm, con Angelino andrà a comporre una coppia di esterni diversa rispetto a quella cui Gasperini era abituato a Bergamo. Niente giganti, ma giocatori agili, tecnici, capaci di cucire gioco e aggredire le mezze linee. Un cambio radicale rispetto alla potenza fisica che per anni ha caratterizzato le fasce della Dea. A Roma si punta su leggerezza, tecnica, letture. La società non aveva mai investito così tanto su un esterno destro, segnale di fiducia. [...]

(corsera)