Arriva Wesley e si chiude per Ghilardi. Gattuso-Gasperini, incontro a Trigoria

Questione di ore e Wesley diventerà un nuovo giocatore giallorosso. L'accordo tra Roma e Flamengo e stato trovato sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Il brasiliano è pronto a firmare fino al 2030 e guadagnerà circa 2 milioni più bonus a stagione. Ieri era presente al centro sportivo, e non si è allenato. Ha svuotato l'armadietto e ha salutato i compagni di squadra. [...] Gasperini è pronto ad abbracciare il terzo rinforzo della sessione estiva. Prima, però, il Flamengo vuole ufficializzare l'arrivo di Emerson Royal. L'ormai ex Milan ieri sera è partito verso il Brasile e nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche. Poi arriverà l'ok per far partire Wesley che ha voglia di iniziare la sua nuova avventura. Oggi si imbarcherà e in serata o domani mattina potrebbe arrivare nella Capitale. Tutto dipenderà dall'orario di partenza. [...] Il 31 luglio sarà già a disposizione di Gasperini per l'amichevole contro il Cannes. Il Tre Fontane sarà sold out, venduti oltre 3000 biglietti in meno di un'ora nonostante le polemiche per i prezzi. [...] Entro lunedì la Roma ha intenzione di chiudere anche la trattativa col Verona per Ghilardi. I gialloblù ieri hanno ufficializzato Unai Nuñez che prenderà il posto del centrale dell'Under 21. Ieri ci sono stati altri contatti positivi tra le parti e la fumata bianca è vicina. Il difensore arriverà in prestito con obbligo di riscatto a poco più di 10 milioni di euro. Ghilardi non sarà l'unico nuovo difensore ad arrivare. L'idea di Massara è quella di prendere un altro centrale per sostituire Kumbulla che rimane in uscita. Può rimanere Hermoso che sta convincendo Gasperini. Capitolo centrocampo: l'obiettivo è Deossa del Monterrey. L'agente del giocatore si trova in Messico per parlare con la società. [...] Il Sassuolo vuole Gollini, Saud a un passo dal Tolosa. In attesa dell'azzurro Ghilardi, ieri a Trigoria il ct della Nazionale Gattuso (insieme agli assistenti Riccio e Bonucci) ha fatto visita ai giallorossi. [...]

(Il Messaggero)