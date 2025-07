Arriva il commissario, investimenti sugli stadi da 5 a 7 miliardi di euro

Gli stadi di calcio sono stati finalmente elevati al rango di infrastrutture "di interesse strategico nazionale". Per garantirne la "tempestiva ed efficace realizzazione", sarà nominato un Commissario straordinario con il compito di coordinare le procedure amministrative, anche per i lavori sospesi. Questa nuova disciplina, (...) varata per iniziativa del ministro per lo Sport Andrea Abodi, mira a superare le difficoltà burocratiche che hanno finora rallentato l'ammodernamento degli impianti italiani.

L'istituzione del Commissario guarda primariamente alle opere necessarie per l'Europeo del 2032, (...) con scadenze precise imposte dalla UEFA. Domani a Roma inizieranno gli incontri della FIGC (...) con i Comuni delle città candidate, tra cui la Capitale. L'obiettivo del Governo, però, è che questa procedura accelerata serva da volano per sbloccare anche altri progetti, come quello dello stadio della Roma. (...) La relazione illustrativa dell'emendamento evidenzia come gli iter burocratici complessi, i vincoli su beni pubblici e le difficoltà di accesso al credito abbiano spesso frenato gli investimenti. Al contrario, un'impiantistica moderna è un motore di sviluppo economico e sociale, (...) capace di generare miliardi di PIL e migliaia di posti di lavoro.

Al Commissario straordinario sarà affidato il compito di coordinare le iniziative di ammodernamento, anche con poteri sostitutivi e in deroga alle normative vigenti. Fornirà supporto tecnico e mediazione tra soggetti pubblici e privati, (...) con l'obiettivo di accelerare i progetti. (...).

Dove potrà intervenire il Commissario? Oltre ai progetti già avviati a Firenze, Bologna e Cagliari, (...) e a quelli di Empoli e Parma, le opere economicamente più rilevanti sono quelle di Inter e Milan a San Siro e quella della Roma a Pietralata, con un investimento previsto di 1,2 miliardi di euro. L'introduzione di questa nuova figura commissariale potrebbe rappresentare una svolta decisiva per superare gli ostacoli e dare finalmente una nuova casa ai tifosi giallorossi.

