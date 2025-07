Arriva El Aynaoui. Roma, è il primo colpo

A sei giorni dall'inizio del ritiro, Gian Piero Gasperini ottiene il suo primo acquisto. La Roma ha chiuso l'affare Neil El Aynaoui dopo aver preso atto delle difficoltà ad arrivare a Rios, prima scelta del tecnico. [...] Il centrocampista classe 2001, lascerà il Lens per 23 milioni più 2 di bonus e firmerà un contratto fino al 2030 a circa 2 milioni a stagione. Può destare qualche perplessità il suo curriculum che non è quello di un calciatore di primo livello. Infatti, sin da subito il suo acquisto è stato presentato come un'alternativa a quello del colombiano. [...] Quello delle visite rappresenta uno snodo decisivo, dato che lo scorso anno il suo trasferimento al Monaco era sfumato proprio a causa dei test clinici non superati per un problema al collaterale del ginocchio, che aveva scelto di non operare seguendo una terapia conservativa poi durata quattro mesi. All'epoca gli esami evidenziarono che la lesione non era ancora guarita a sufficienza e avrebbe potuto portare il calciatore a un intervento chirurgico e uno stop di 7 mesi. Cosa che non è accaduta, perché El Aynaoui ha giocato una stagione brillante in Ligue One, inanellando 17 presenze da titolare in campionato su un totale di 34 partite. [...] A volerlo con sé an che ct della nazionale marocchina Walid Regragui che avrebbe voluto convocarlo per le amichevoli di giugno scorso contro Tunisia e Benin salvo poi doverci rinunciare, ufficialmente, per i soliti problemi fisici al ginocchio. Il calciatore avrebbe fatto sapere attraverso il suo entourage di aver scelto la nazionale marocchina (potrebbe giocare anche in quella francese) ma al momento è stato impiegato solo con la nazionale Under 23. Ma dato che a fine dicembre (il 21) comincerà la Coppa d'Africa fino al 18 gennaio, e sarà ospitata proprio dal Marocco, la federazione sta facendo pressioni affinché accetti la convocazione o comunque chiarisca quali sono le sue intenzioni. Le probabilità che Gasperini lo perda a metà anno sono comunque alte. [...] Rios ed El Aynaoui hanno alcune qualità simili, a entrambi piace attaccare lo spazio, dribblare e avanzare in progressione. Neil probabilmente ha qualcosa di più nella visione di gioco ma entrambi hanno una percentuale molto alta di completamento dei passaggi. Differiscono nei valori dei dribbling riusciti (il colombiano è più efficiente) e delle palle intercettate (meglio il marocchino). Dalle caratteristiche appare che El Aynaoui potrebbe trovarsi meglio giocando in coppia con Kone nel 3-4-2-1 di Gasperini. È un centrocampista box-to-box moderno che si muove molto bene senza palla e intuisce le traiettorie sfruttando la sua altezza (1,85) per fare gol di testa, anche se non sempre capitalizza le azioni offensive. [...] Insomma, assieme a Koné formerebbe una cerniera sulla mediana e, inoltre, a questi compiti è stato già abituato nel Lens. [...]

(Il Messaggero)