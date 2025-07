Arriva El Aynaoui per 25 milioni. Un jolly per Gasp

Finalmente il primo colpo è arrivato. E proprio come nella scorsa stagione proviene dalla Francia. Un anno fa fu Enzo Le Fée, uno che non ha certo lasciato una traccia indelebile a Roma. Ed allora la speranza è che ora vada molto meglio con Neil El Aynaoui, il centrocampista marocchino che la Roma ha preso dal Lens per 23 milioni più 2 di bonus. [...] Del resto, Roma e Lens erano in contatto da un po'. E da giorni avevano trovato un principio di accordo per il trasferimento che poi i giallorossi hanno voluto chiudere ieri nel primo pomeriggio. Una volta avuta la certezza che dal Palmeiras non sarebbe più arrivato il sì per Richard Rios, il ds Massara ha deciso di virare definitivamente su El Aynaoui. Che con i giallorossi firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2030, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo (al Lens guadagnava circa 400mila euro l'anno). Il giocatore, tra l'altro, dovrebbe essere in città già oggi per le visite mediche di rito. [...] Può giocare sia come mediano sia come trequartista e viene dagli 8 gol segnati nella scorsa stagione. [...] Tifosi che non hanno accolto con grandissimo entusiasmo il suo arrivo, tanto che il giocatore ieri è stato costretto a disattivare i commenti sul suo profilo instagram a causa proprio dei tanti messaggi di "dissenso" che gli arrivavano da Roma. La tifoseria aveva infatti fatto la bocca all'arrivo del colombiano Rios ed El Aynaoui è considerato a tutti gli effetti un piano B, una sorta di ripiego (seppur molto caro). Adesso toccherà a lui far cambiare idea alla gente giallorossa. Fin da subito...

(Gasport)