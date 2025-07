Applausi e cori per Gasperini e oggi doppia seduta

Il primo giorno di lavoro con la nuova Roma non si scorda mai, e per Gian Piero Gasperini l’esordio a Trigoria è stato già da ricordare. Ieri mattina, il nuovo tecnico giallorosso ha varcato per la prima volta i cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini accolto da una trentina di tifosi che, nel giro di poche ore, sono diventati oltre 250. È l’alba di una nuova Roma, e il popolo giallorosso sembra aver già scelto da che parte stare. Dopo le visite mediche distribuite tra mattina e tarda mattinata, entro le ore 12:00 tutti i 29 convocati si sono ritrovati ufficialmente al centro sportivo per l’avvio del ritiro. Il primo atto voluto da Gasperini è stato un pranzo di squadra. Subito dopo, niente tempo perso: i giocatori sono stati divisi tra palestra e primi esercizi all’aperto.

Per oggi è in programma la prima doppia seduta della stagione: allenamento mattutino già confermato, mentre l’orario della sessione pomeridiana sarà definito in base alle temperature, per evitare i picchi di caldo. Si attende anche il capitano Lorenzo Pellegrini, assente per via di un’operazione al naso effettuata nei giorni scorsi, il suo rientro a Trigoria è atteso tra oggi e domani. Così come entro il 20 è atteso anche Saud.

