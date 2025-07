Ancora Ferguson: la Roma cresce

Prove di Roma. A Kaiserslautern finisce 1-0 e va bene così. Non per il risultato che lascia il tempo che trova ma per i passi avanti della nuova creatura di Gasp. [...] Ancora un successo,

stavolta di misura dopo le prime goleade stagionali, che lascia intravedere più di qualche aspetto positivo. La squadra è ancora un cantiere, mancano ancora diverse pedine nello scacchiere ma sono bastati una decina di giorni di lavoro con il tecnico di Grugliasco per vedere una squadra diversa. [...]

Siamo ancora all'inizio di un lavoro ma il pressing alto portato dai tre attaccanti, coadiuvati a turno da Cristante o Koné, la marcatura a uomo dei tre centrali che quando salgono vedono uno dei due esterni stringere per completare il pacchetto arretrato, il centravanti che punta la porta, sono il marchio di fabbrica di Gasperini, che andrà seguito, aspettato e aiutato ma che promette di regalare tante soddisfazioni. [...] Nella nuova Roma gli avversari non fanno nemmeno in tempo a ricevere palla che i giallorossi sono tutti addosso, uomo su uomo, pronti alla riconquista. Ci sono delle pause dovute ai carichi di lavoro ma la squadra ha già capito cosa vuole il suo allenatore.

[...] Ferguson ha nelle corde quello che chiede Gasp ad un centravanti: guarda sempre la porta, gioca per i compagni, sa anche indietreggiare e far salire la squadra, è forte di testa e sa concludere con entrambi i piedi. In una parola: è completo. Poi non possono essere questi gli esami da superare ma il biglietto da visita in queste prime due uscite è a dir poco lusinghiero.

Tutto bello e entusiasmante quindi? No e sarebbe strano il contrario. Qualcosa va certamente rivisto. Come quando la squadra perde il pallone alta, per un paio di volte il Kaiserslautern si è fatto tutta la metà campo: in un caso, dopo una triangolazione, Emreli ha tirato fuori. Nell'altro Mancini è ricorso ad un fallo di mestiere che soltanto il carattere amichevole del match ha fatto sì che l'arbitro Bauer sorvolasse. Sbavature che andranno corrette anche se Svilar alla fine non è mai stato impegnato. Anche davanti, Soulé si é visto a sprazzi (bella punizione e una conclusione dal limite nel primo tempo) quando ha giostrato a destra ma sia lui che Pisilli, spostati a sinistra, si sono un po' persi nell'anonimato.

A conferma che l'attaccante che chiede ancora il tecnico manca eccome a questa squadra.

Poi, che sia Paixao, Tzolis, la chimera Nusa o Silva, paradossalmente poco importa. Serve uno di ruolo e non un adattato. Partita che ha avuto un senso tattico e logico sino al 60' quando sono iniziate le sostituzioni che hanno snaturato la Roma mettendo però in mostra un buon Cherubini e la new entry El Aynaoui, che dopo un errore iniziale si è ripreso e ha regalato un paio di accelerazioni che andranno approfondite.

(il Messaggero)