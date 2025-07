Amichevoli e allenamenti, la Roma adesso accelera

[...] A un mese dall'inizio della stagione, Gasperini adesso vuole spingere sull'acceleratore per alzare i ritmi e formare la sua squadra a sua immagine e somiglianza. Ieri il gruppo si è ritrovato al Fulvio Bernardini dopo il giorno di riposo concesso dall'allenatore per le fatiche della prima settimana di allenamento. Un ritorno al lavoro intenso e che da quest'oggi sarà ancora più pesante aumentando i carichi sia per migliorare la forma atletica sia per cominciare ad avere feeling con le idee di Gasperini. La settimana "corta" sarà comunque più che intensa: oggi i giocatori si ritroveranno a a Trigoria per le sedute tra campo e palestra; domani invece il secondo test stagionale, sempre al Fulvio Bernardini, contro l'Unipomezia.

L'incontro rappresenta un'occasione preziosa per osservare da vicino i progressi della squadra, soprattutto dopo l'arrivo dei nuovi acquisti. El Aynaoui si è già presentato, mentre oggi Ferguson rilascerà le sue prime parole da nuovo centravanti giallorosso, entrambi potrebbero esordire proprio contro l'UniPomezia che di fatto vale come un vero e proprio allenamento. Gasperini ha come obiettivo quello di affinare i meccanismi in vista dei prossimi impegni sicuramente più complicati rispetto alle ultime uscite. Il centrocampista marocchino ieri ha svolto il primo allenamento insieme alla squadra. Ha bisogno di lavorare atleticamente nonostante avesse già cominciato al ritiro con il Lens; chiaramente dovrà prendere confidenza con il nuovo spogliatoio, con l'allenatore e le sue idee calcistiche. Avere in squadra N'Dicka, Koné e Salah-Eddine con cui può parlare in francese sicramente lo aiuterà ad ambientarsi. [...]

Queste amichevoli saranno un bel banco di prova anche per i vari ragazzi aggregati alla prima squadra, da Romano a Mannini fino a Cherubini. A proposito, è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Arena dal Pescara. Tutti si giocheranno le proprie carte per cercare di strappare anche la convocazione per l'Inghilterra e, chissà, magari anche di restare in rosa nel corso della stagione. Gasp è rimasto contento del loro approccio al lavoro, così come di tutta la squadra. Adesso però si farà ancora più sul serio.

(corsport)