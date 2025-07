Altro colpo Roma: preso Ferguson

IL TEMPO (L. PES) - Dopo El Aynaoui, ecco Ferguson. E non è finita qui. La Roma si prepara ad accogliere il suo secondo colpo del mercato estivo, dopo che ieri sera dopo le 23 è sbarcato nella Capitale il centrocampista marocchino El Aynaoui che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche. È atteso per oggi, a meno di qualche piccolo rallentamento burocratico, l'arrivo di Evan Ferguson in prestito dal Brighton. Nelle ultime ore i giallorossi hanno concluso l'affare col club britannico per un trasferimento in prestito oneroso da circa 2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 38. L'irlandese farà coppia con Dovbyk nel reparto offensivo della Roma, che, almeno nelle idee iniziali di Gasperini, prevede ancora l'inserimento di una seconda punta sul versante mancino.

Dopo Ferguson Massara punta a portare in giallorosso anche Wesley, che nel frattempo dal Brasile manda segnali alla Roma con storie e like sui social. Il laterale del Flamengo, primo nome indicato da Gasperini per la fascia destra, spinge per il trasferimento alla Roma e le prossime ore saranno decisive per l' accordo definitivo con i brasiliani che sono alla ricerca di un sostituto. La stretta di mano arriverà per 25 milioni più bonus, col calciatore pronto a viaggiare per l'Italia all'inizio della settimana se tutto andrà per il verso giusto. Altro reparto da rinforzare è quello dei difensori centrali, con almeno un titolare da prendere sul mercato e i profili di Kumbulla ed Hermoso (così come quello di Saud) in fase di valutazione da Gasperini.

Il profilo individuato come primo rinforzo è quello di Ghilardi del Verona. I gialloblù hanno respinto un'offerta da 8-9 milioni di euro più 2 di bonus anche perché il calciatore ha dato priorità alla Roma, La richiesta degli scaligeri è di 10 milioni bonus esclusi. Anche perché il 10% della somma incassata andrà alla Fiorentina, che qualora volesse inserirsi avrebbe la possibilità, di fatto, di chiudere alzando leggermente la proposta rispetto alla metà del costo (ad esempio 6 milioni). Il ds romanista, dopo aver abbandonato la pista Rios, è al lavoro sugli altri reparti, con l'eventuale investimento a centrocampo che è rimandato ad una seconda fase del mercato, che dipenderà molto dalle cessioni.

Ad oggi non ci sono uscite programmate a Trigoria, ma con ancora quasi due mesi di trattative il mercato può nascondere tante insidie. Un fattore, su tutti, è determinante per

Massara, ovvero la forte volontà dei calciatori di vestire la maglia giallorossa. Quella dimostrata da Ferguson (che ha aperto subito al trasferimento a Roma) e da Ghilardi e Wesley che hanno indicato la Capitale come destinazione primaria. Così non è stato, evidentemente, per Rios, che ormai è destinato all'approdo al Benfica dopo la missione sudamericana dei portoghesi. Un mancato arrivo duro da digerire per Gasperini, che per ora abbraccia El Aynaoui, nuovo mediano franco-marocchino arrivato dal Leeds per 23 milioni più 2 di bonus. Intanto per la fascia proposto anche Lazaro del Torino, che difficilmente può essere una pista percorribile.