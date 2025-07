Alla Bombonera 50mila per Paredes. Wesley è più vicino

La Bombonera ha riservato un'accoglienza da vero re a Leandro Paredes, tornato al Boca Juniors dopo undici anni trascorsi in Europa. Cinquantamila tifosi in festa, fuochi d'artificio e un'emozione palpabile hanno accompagnato l'abbraccio con leggende come Riquelme, Cavani e capitan Battaglia (che gli ha ceduto la maglia numero 5). "Sono tornato per vivere questa follia. Spero di potervi restituire un po' dell'amore che mi avete dato", ha dichiarato il centrocampista, scatenando l'entusiasmo del pubblico. Un passaggio importante è stato dedicato all'amico e compagno di squadra Paulo Dybala: "Mi piacerebbe che venisse al Boca e anche per lui sarebbe un sogno, ma non entro nella vita degli altri. Se verrà sarà il benvenuto". La Joya, però, non ha tardato a rispondere, rassicurando i tifosi della Roma sulla sua volontà di restare: "Ti incoraggeremo sempre e facciamo il tifo per te da qui. Mi mancherai in campo", ha scritto Dybala sui social, confermando la sua permanenza a Trigoria.

Proprio da Trigoria arrivano notizie sul mercato: Dybala ha svolto ieri la visita d'idoneità per tornare subito a disposizione. Sul fronte acquisti, nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione significativa nella trattativa con il Flamengo per Wesley. L'accordo si sta delineando a metà strada tra l'offerta di 20 milioni della Roma e i 25 richiesti dai brasiliani, che hanno persino "cancellato" Wesley dalla foto di copertina della loro ultima partita, un chiaro segnale.

Ci vorrà qualche giorno in più, invece, per definire l'affare Rios con il Palmeiras. Intanto, Ferguson attende solo il via libera per un possibile riscatto, con dettagli ancora da limare con il Brighton. Sullo sfondo resta il nome di Hojlund, mentre per la difesa si riaccende l'interesse per Cresswell del Tolosa.

(gasport)