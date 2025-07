Alibrandi (direttore Rai Radio 2): "Gasperini è un grande allenatore. Lui e Ranieri hanno la capacità di tirare fuori il meglio dai giocatori"

CORRIERE DELLO SPORT - Giovanni Alibrandi, direttore di Rai Radio 2, è intervenuto per presentare l'annuale appuntamento con la partita del cuore che si disputerà tra la Nazionale Cantanti e quella dei politici. Inoltre, non ha potuto non commentare la sua passione per la Roma. Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa del nuovo corso Gasperini-Ranieri?

"Gasperini è veramente un grande allenatore, ho alte aspettative. Sono entrambi di grande ispirazione, hanno la capacità di tirar fuori il meglio dai giocatori. E questo è anche quello che piace fare a me nel mio lavoro".