Al via il Guidi bis. Parte il raduno

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Adesso ci siamo. Sciolto il mistero del prossimo allenatore della Roma Primavera, con l'annuncio di Federico Guidi della scorsa settimana, i baby giallorossi possono finalmente cominciare a preparare l'inizio del nuovo campionato. Già nella giornata di ieri infatti, l'Under 20 romanista, si è radunata a Trigoria tagliando ufficialmente il nastro di partenza della nuova stagione. Non sono servite chiaramente presentazioni di alcun tipo: Guidi è stato sulla panchina della Primavera fino alla fine della stagione 2023-2024, quando per un soffio i giallorossi non vinsero lo scudetto perdendo in finale contro il Sassuolo. (...) Guidi ritroverà Romano, da lui stesso lanciato in Primavera qualche stagione fa da sotto età. Il centrocampista è uno dei ragazzi che Guidi stesso dovrà "condividere" con il Gasp, il quale lavorerà con lui nel ritiro della prima squadra.

Valutazioni in corso Mannini e Reale sono altri due calciatori cresciuti sotto la gestione di Guidi che vero-similmente dovrà concedere a Gasperini, il primo più del secondo. Sui due ragazzi c'è un interessamento da parte della Juve Stabia, ma entrambi dovrebbero prima cominciare il ritiro con la prima squadra. (...)