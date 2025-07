Alla Serie A piace pescare in Francia. Dove il mercato ha prezzi ancora accessibili. Sono stati 11 finora gli acquisti delle nostre società Oltralpe, più di ogni altro campionato. Il più in vista è stato quello di Jonathan David per il quale la Juve ha speso "solo" per le commissioni agli agenti visto che al Lilla il canadese era andato a scadenza. [...] Sempre in Francia la Roma ha acquistato Neil El Aynaoui dal Lens e il Torino Zakaria Aboukhdal dal Tolosa. [...]

(gasport)