Addio Shomurodov, ceduto in Turchia. Zaniolo patteggia

Dopo Abraham, anche Eldor Shomurodov è pronto a lasciare Trigoria con destinazione Turchia. L'attaccante uzbeko è a un passo dall'Istanbul Basaksehir: la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L'accordo prevede un versamento iniziale di 3 milioni di euro, altri 3 al verificarsi di determinate condizioni - legate a presenze o obiettivi stagionali - più un milione di bonus. [...] Manca solo il via libera definitivo del club giallorosso, ma l'ok del giocatore alla destinazione turca ha già agevolato la chiusura dell'operazione. [...] La priorità resta un esterno destro da regalare a Gasperini e il nome in cima alla lista resta quello di Wesley, classe 2003 del Flamengo. La valutazione del club brasiliano però è elevata, e per questo a Trigoria si sta valutando una possibile sinergia con l'Everton, che fa parte della galassia dei Friedkin. L'idea è chiara: il club inglese potrebbe acquistare Wesley e girarlo in prestito alla Roma, abbattendo i costi immediati per il club giallorosso e aggirando le difficoltà legate alla disponibilità economica attuale. [...] Nicolò Zaniolo intanto ha patteggiato con la procura federale della Figc una multa di 15mila euro per l'alterco avuto con due calciatori della Roma Primavera neglispogliatoi del Viola Park.

(la Repubblica)