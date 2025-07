Addio piccolo Enzo. Julio Sergio, un dolore impossibile da parare

«Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano» Con queste parole, affidate a un tweet asciutto e struggente, la Roma ha voluto esprimere la propria vicinanza a Julio Sergio. Enzo, suo figlio quindicenne, è morto. Lottava dal 2020 contro un tumore cerebrale, una battaglia lunga e durissima, affrontata con coraggio insieme alla sua famiglia. Era in coma farmacologico da giorni. A dare la notizia è stato lo stesso ex portiere brasiliano. La sua dignità nel dolore ha commosso un'intera comunità. In queste ore in cui il tempo sembra rallentare e le parole pesano più del silenzio, il mondo giallorosso si è unito in un abbraccio profondo. (...) Come sempre accade quando il dolore colpisce uno di loro, i romanisti hanno risposto come una famiglia. Con manifestazioni autentiche, come lo striscione in Curva Sud durante Roma-Atalanta a dicembre, o messaggi carichi di affetto e partecipazione. Da Francesco Totti — che ha scritto "Rip Enzo" sui social —a Daniele De Rossi, fino ai tifosi comuni, tutti hanno fatto sentire la propria vicinanza. (...)

(corsera)