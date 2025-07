Accordo tra Roma e Brighton per Ferguson

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - [...] Con El Aynaoui atteso nelle prossime ore nella Capitale, rimane viva anche la pista che potrebbe portare a Richard Rios, anche se il Palmeiras continua a fare muro alle offerte giallorosse. Se per il centrocampo la strada è tracciata, in attacco e in difesa è arrivato il momento di iniziare a fare sul serio e gli obiettivi sono ben chiari e definiti. [...] Il primo nome per il reparto offensivo rimane quello di Evan Ferguson del Brighton. I due club dopo giorni di trattative hanno finalmente trovato l’accordo. Operazione sulla base di prestito con diritto di riscatto. Per l’accordo totale tra le parti mancava solo la cifra per il riscatto. Roma e Brighton hanno trovato il giusto punto d’incontro e per acquistare il giocatore a titolo definitivo la prossima stagione i giallorossi dovranno versare circa 40 milioni (tra i 35 e i 38) nelle casse degli inglesi. Ora prima di accogliere Ferguson nella Capitale mancano gli ultimi dettagli da limare per il contratto dell’attaccante irlandese che ha già le valigie pronte da tempo per approdare a Roma e iniziare la preparazione agli ordini di Gasperini. [...] Per la corsia destra il primo obiettivo è Wesley. La Roma ha sempre messo lui in cima alle priorità per quel reparto e dopo giorni di contatti e colloqui con il Flamengo ora l’esterno brasiliano si avvicina a grandi falcate a vestire la maglia giallorossa. [...] I giallorossi hanno messo sul piatto 25 milioni bonus compresi e ha spinto la società brasiliana ad accettare la proposta, complice anche la forte volontà del giocatore di approdare nella Capitale. [...]