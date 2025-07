Abraham se ne va al Besiktas: in cassa arrivano 15 milioni

Tammy Abraham lascia la Capitale, destinazione Istanbul. L'attaccante inglese è stato ceduto (in prestito con obbligo di riscatto) al Besiktas per 15 milioni di euro (2+13) più bonus e oggi è atteso in Turchia per firmare un contratto quadriennale. [...] Oltre a garantire un'entrata importante, permette anche un alleggerimento significativo del monte ingaggi: il suo stipendio lordo sfiora gli 8 milioni annui. Non è un dettaglio, perché proprio ieri scadeva il termine per la presentazione dei conti alla Uefa. Il club giallorosso dovrebbe aver chiuso con un disavanzo aggregato appena superiore ai 60 milioni. [...] Si va verso una sanzione economica. [...]

A questi movimenti si aggiunge il lavoro sui giovani: Luigi Cherubini resta nel mirino del Sassuolo, mentre Riccardo Pagano è valutato dal Bari. [...] Intanto il ds Massara continua a lavorare su più fronti. Oltre alla cessione di Abraham, si cerca una sistemazione per Shomurodov, [...] mentre a Trigoria è atteso Gasperini per un vertice con Ranieri e lo stesso Massara. L'allenatore ha chiesto 2-3 rinforzi entro metà luglio: le priorità: un centrale difensivo (Lucumì resta il primo nome), un centrocampista (piace O'Riley) e un attaccante (occhi puntati su Laurienté). [...] Si valutano opportunità a parametro zero come Tagliafico, in uscita dal Lione, e Mikautadze. [...]

(corsera)